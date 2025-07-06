06.07.2025
Смотреть онлайн Реал Клуб Де Лима - Леонес Лима 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Перу Лига де Лима - Женщины: Реал Клуб Де Лима — Леонес Лима . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Завершен
17:19 23:17 18:19 20:17
78 : 72
06 июля 2025
Превью матча Реал Клуб Де Лима — Леонес Лима
История последних встреч
Реал Клуб Де Лима
Леонес Лима
1 победа
0 побед
100%
0%
13.07.2025
Реал Клуб Де Лима
73:72
Леонес Лима
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
10
3-х очк. попадания
6
11
Реализовано штрафных
16
19
% реализации штрафных
51.6
70.4
