06.07.2025
Смотреть онлайн Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс - Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Отменен
15:23 25:24 22:27 23:12
15:23 25:24 22:27 23:12
85 : 86
06 июля 2025
Превью матча Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
22
3-х очк. попадания
10
12
Реализовано штрафных
11
6
% реализации штрафных
84.6
60
Комментарии к матчу