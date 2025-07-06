Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн Китайский Тайбэй - Филиппины - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup Women: Китайский ТайбэйФилиппины - Женщины . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
William Jones Cup Women
Китайский Тайбэй
Завершен
11:15 19:17 20:11 26:14
76 : 57
06 июля 2025
Филиппины - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Китайский Тайбэй — Филиппины - Женщины

Команда Китайский Тайбэй в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Филиппины - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
14
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
14
8
% реализации штрафных
77.8
50
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
КооКоо КооКоо
Сайпа Сайпа
5 Января
19:30
Таппара Таппара
ХПК ХПК
5 Января
19:30
Юкурит Юкурит
Лукко Лукко
5 Января
19:30
Динамо-Шинник Динамо-Шинник
Локо U20 Локо U20
5 Января
19:00
Венеция Венеция
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
5 Января
22:00
Мега Бемакс Мега Бемакс
БК ГГМТ Вена БК ГГМТ Вена
5 Января
21:00
Галатасарай Галатасарай
Трабзонспор Трабзонспор
5 Января
20:30
Купрум Купрум
Арка Темпо Челм Арка Темпо Челм
5 Января
19:30
Лестер Лестер
Вест Бромвич Вест Бромвич
5 Января
23:00
Задар Задар
Забок Забок
5 Января
20:00