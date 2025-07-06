Смотреть онлайн Китайский Тайбэй - Филиппины - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup Women: Китайский Тайбэй — Филиппины - Женщины . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
11:15 19:17 20:11 26:14
Превью матча Китайский Тайбэй — Филиппины - Женщины
Команда Китайский Тайбэй в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Филиппины - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.