05.07.2025
Смотреть онлайн Don Bosco U21 - Bulldogs U21 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: Don Bosco U21 — Bulldogs U21 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium.
МСК, Арена: Adolfo Pineda Gymnasium
El Salvador Fesabal U21
Завершен
19:17 20:21 15:20 11:12
19:17 20:21 15:20 11:12
65 : 70
05 июля 2025
Превью матча Don Bosco U21 — Bulldogs U21
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
30
3-х очк. попадания
8
1
Реализовано штрафных
11
7
% реализации штрафных
57.9
41.2
Комментарии к матчу