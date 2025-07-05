05.07.2025
Смотреть онлайн Университет Такусёку - Victoria Select Team 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Университет Такусёку — Victoria Select Team . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:40 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
21:12 15:10 22:12 16:19
21:12 15:10 22:12 16:19
74 : 53
05 июля 2025
Превью матча Университет Такусёку — Victoria Select Team
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
19
3-х очк. попадания
11
3
Реализовано штрафных
14
7
% реализации штрафных
82.4
70
Комментарии к матчу