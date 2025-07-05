Смотреть онлайн Malaysia Selection Team Women - Victoria Select Team Women 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Malaysia Selection Team Women — Victoria Select Team Women . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:20 по московскому времени .
16:18 23:9 12:20 25:20
Превью матча Malaysia Selection Team Women — Victoria Select Team Women
Команда Malaysia Selection Team Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Victoria Select Team Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.