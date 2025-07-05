05.07.2025
Смотреть онлайн Papua New Guinea 3x3 U23 Women - Palau 3x3 U23 Women 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Papua New Guinea 3x3 U23 Women — Palau 3x3 U23 Women . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
16:5
17 : 5
05 июля 2025
Превью матча Papua New Guinea 3x3 U23 Women — Palau 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
4
1
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
2
% реализации штрафных
50
66.7
Комментарии к матчу