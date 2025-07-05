05.07.2025
Смотреть онлайн Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи - Централ Энтре-Ринос 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи — Централ Энтре-Ринос . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
18:24 22:23 22:8 12:21
74 : 76
05 июля 2025
Превью матча Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи — Централ Энтре-Ринос
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
9
3-х очк. попадания
6
14
Реализовано штрафных
18
16
% реализации штрафных
60
57.1
Комментарии к матчу