05.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Samoa 3x3 U23 Women — Tahiti 3x3 U23 Women . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
17:15
17:15
19 : 17
05 июля 2025
Превью матча Samoa 3x3 U23 Women — Tahiti 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
3
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
3
4
% реализации штрафных
100
66.7
Комментарии к матчу