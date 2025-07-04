04.07.2025
Смотреть онлайн University of Taipei Women - Shih Hsin University Women 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: University of Taipei Women — Shih Hsin University Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:40 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Завершен
22:27 22:10 27:13 17:5
88 : 55
04 июля 2025
Превью матча University of Taipei Women — Shih Hsin University Women
