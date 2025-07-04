04.07.2025
Смотреть онлайн Victoria Select Team Women - National Univeristy Women 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Basketball Matches Women: Victoria Select Team Women — National Univeristy Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Basketball Matches Women
Завершен
14:22 23:15 11:24 17:18
14:22 23:15 11:24 17:18
65 : 79
04 июля 2025
Превью матча Victoria Select Team Women — National Univeristy Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
7
16
% реализации штрафных
77.8
80
Комментарии к матчу