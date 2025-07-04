Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup Women : Филиппины - Женщины — Южная Корея (ж) . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

Превью матча Филиппины - Женщины — Южная Корея (ж)

Команда Филиппины - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Южная Корея (ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июля 2025 на поле команды Южная Корея (ж), в том матче победу одержали хозяева.