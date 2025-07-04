04.07.2025
Смотреть онлайн Сербия - Dominican Republic U19 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Молодежный чемпионат мира по баскетболу U19: Сербия — Dominican Republic U19, 636 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 14:45 по московскому времени .
МСК, 636 тур
Молодежный чемпионат мира по баскетболу U19
Завершен
33:22 22:13 16:19 23:34
94 : 88
04 июля 2025
Превью матча Сербия — Dominican Republic U19
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
22
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
15
17
% реализации штрафных
75
60.7
Кол-во реализованных бросков
49
48
