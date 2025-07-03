Фрибет 15000₽
03.07.2025

Смотреть онлайн Shih Hsin University Women - Nu Lady Bulldogs 03.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Basketball Matches Women: Shih Hsin University WomenNu Lady Bulldogs . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 05:40 по московскому времени .

МСК
Basketball Matches Women
Shih Hsin University Women
Завершен
25:29 10:16 21:24 11:14
67 : 83
03 июля 2025
Nu Lady Bulldogs
Превью матча Shih Hsin University Women — Nu Lady Bulldogs

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
30
3-х очк. попадания
6
1
Реализовано штрафных
14
20
% реализации штрафных
50
74.1
Кол-во реализованных бросков
39
51
