04.07.2025

Смотреть онлайн Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс - СБК Ред Лайонс 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФилиппины - Предсезонный кубок: Эмильо Агуинальдо Колледж ГенералсСБК Ред Лайонс . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Завершен
23:10 15:26 16:24 12:10
66 : 70
04 июля 2025
СБК Ред Лайонс
Смотреть онлайн
Превью матча Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — СБК Ред Лайонс

История последних встреч

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
СБК Ред Лайонс
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
0 побед
2 побед
0%
100%
19.11.2025
СБК Ред Лайонс
СБК Ред Лайонс
96:82
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Обзор
14.10.2025
СБК Ред Лайонс
СБК Ред Лайонс
81:64
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
18
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
13
13
% реализации штрафных
72.2
59.1
