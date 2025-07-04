04.07.2025
Смотреть онлайн ФЕУ Тамарауз - ДЛСУ Грин Арчерс 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: ФЕУ Тамарауз — ДЛСУ Грин Арчерс . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Завершен
15:17 14:28 17:21 20:24
66 : 90
04 июля 2025
Превью матча ФЕУ Тамарауз — ДЛСУ Грин Арчерс
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
23
3-х очк. попадания
3
8
Реализовано штрафных
13
20
% реализации штрафных
65
83.3
