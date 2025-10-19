Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Valecnici Decin - УСК II 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Liga 1: Valecnici DecinУСК II, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Czechia Liga 1
Valecnici Decin
Завершен
15:18 17:16 31:15 16:12
79 : 61
19 октября 2025
УСК II
Смотреть онлайн
Превью матча Valecnici Decin — УСК II

Команда Valecnici Decin в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда УСК II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Игры 5 тур
19.10.2025
Свитави
98:78
Оломоуц
Завершен
19.10.2025
Баскет Брно 2
71:89
БК Нови-Йичин
Завершен
19.10.2025
BK Wolves Radotin
-:-
Полаби
Отменен
19.10.2025
Valecnici Decin
79:61
УСК II
Завершен
19.10.2025
Левхарти Хомутов
73:85
Славой БК Литомерице
Завершен
17.10.2025
БК Опава Б
110:84
MS Academy
Завершен
17.10.2025
Линкс Либерец
70:85
Локомотива
Завершен
17.10.2025
Йиндржихув Градец
86:79
BK Napos Vysoka NL
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
