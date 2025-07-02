Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Вилья Сан Мартин - Хинду Клуб 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Вилья Сан МартинХинду Клуб . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Argentina La Liga Federal
Вилья Сан Мартин
Завершен
22:22 17:15 14:18 13:11 13:8
79 : 74
02 июля 2025
Хинду Клуб
Превью матча Вилья Сан Мартин — Хинду Клуб

История последних встреч

Вилья Сан Мартин
Вилья Сан Мартин
Хинду Клуб
Вилья Сан Мартин
3 побед
2 побед
60%
40%
29.11.2025
Вилья Сан Мартин
Вилья Сан Мартин
84:66
Хинду Клуб
Хинду Клуб
Обзор
04.11.2025
Вилья Сан Мартин
Вилья Сан Мартин
68:61
Хинду Клуб
Хинду Клуб
Обзор
13.07.2025
Вилья Сан Мартин
Вилья Сан Мартин
79:74
Хинду Клуб
Хинду Клуб
Обзор
09.07.2025
Хинду Клуб
Хинду Клуб
81:76
Вилья Сан Мартин
Вилья Сан Мартин
Обзор
05.07.2025
Хинду Клуб
Хинду Клуб
71:69
Вилья Сан Мартин
Вилья Сан Мартин
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
18
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
26
14
% реализации штрафных
72.2
70
Комментарии к матчу
