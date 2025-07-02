02.07.2025
Смотреть онлайн Вилья Сан Мартин - Хинду Клуб 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Вилья Сан Мартин — Хинду Клуб . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
22:22 17:15 14:18 13:11 13:8
79 : 74
02 июля 2025
Превью матча Вилья Сан Мартин — Хинду Клуб
История последних встреч
Вилья Сан Мартин
Хинду Клуб
3 побед
2 побед
60%
40%
29.11.2025
Вилья Сан Мартин
84:66
Хинду Клуб
04.11.2025
Вилья Сан Мартин
68:61
Хинду Клуб
13.07.2025
Вилья Сан Мартин
79:74
Хинду Клуб
09.07.2025
Хинду Клуб
81:76
Вилья Сан Мартин
05.07.2025
Хинду Клуб
71:69
Вилья Сан Мартин
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
18
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
26
14
% реализации штрафных
72.2
70
Комментарии к матчу