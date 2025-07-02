02.07.2025
Смотреть онлайн Poland 3x3 U21 Women - Greece 3x3 U21 Women 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U21 Nations League Women: Poland 3x3 U21 Women — Greece 3x3 U21 Women . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U21 Nations League Women
Отменен
16:4
21 : 6
02 июля 2025
Превью матча Poland 3x3 U21 Women — Greece 3x3 U21 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
2
1
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
4
0
% реализации штрафных
66.7
0
Комментарии к матчу