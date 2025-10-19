Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Баскет Брно 2 - БК Нови-Йичин 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Liga 1: Баскет Брно 2БК Нови-Йичин, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Hala micovych sportu Sokol Brno I.

МСК, 5 тур, Арена: Hala micovych sportu Sokol Brno I
Czechia Liga 1
Баскет Брно 2
Завершен
15:18 20:18 10:27 26:26
71 : 89
19 октября 2025
БК Нови-Йичин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Баскет Брно 2 — БК Нови-Йичин

Команда Баскет Брно 2 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда БК Нови-Йичин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.

Игры 5 тур
19.10.2025
Свитави
98:78
Оломоуц
Завершен
19.10.2025
Баскет Брно 2
71:89
БК Нови-Йичин
Завершен
19.10.2025
BK Wolves Radotin
-:-
Полаби
Отменен
19.10.2025
Valecnici Decin
79:61
УСК II
Завершен
19.10.2025
Левхарти Хомутов
73:85
Славой БК Литомерице
Завершен
17.10.2025
БК Опава Б
110:84
MS Academy
Завершен
17.10.2025
Линкс Либерец
70:85
Локомотива
Завершен
17.10.2025
Йиндржихув Градец
86:79
BK Napos Vysoka NL
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00