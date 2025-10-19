Смотреть онлайн Баскет Брно 2 - БК Нови-Йичин 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Liga 1: Баскет Брно 2 — БК Нови-Йичин, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Hala micovych sportu Sokol Brno I.
15:18 20:18 10:27 26:26
Превью матча Баскет Брно 2 — БК Нови-Йичин
Команда Баскет Брно 2 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда БК Нови-Йичин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.