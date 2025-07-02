02.07.2025
Смотреть онлайн Таиланд - Женщины - Япония (ж) 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup Women: Таиланд - Женщины — Япония (ж) . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
William Jones Cup Women
Завершен
17:26 12:24 14:27 6:26
17:26 12:24 14:27 6:26
49 : 103
02 июля 2025
Превью матча Таиланд - Женщины — Япония (ж)
Комментарии к матчу