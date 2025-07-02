Смотреть онлайн Micronesia 3x3 U23 Women - Tahiti 3x3 U23 Women 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Micronesia 3x3 U23 Women — Tahiti 3x3 U23 Women . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени .