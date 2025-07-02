02.07.2025
Смотреть онлайн Таиланд - Женщины - Japan Universiade Women 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup Women: Таиланд - Женщины — Japan Universiade Women . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
William Jones Cup Women
Завершен
17:26 12:24 14:27 6:26
49 : 103
02 июля 2025
Превью матча Таиланд - Женщины — Japan Universiade Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
21
3-х очк. попадания
4
9
Реализовано штрафных
6
12
% реализации штрафных
100
75
Комментарии к матчу