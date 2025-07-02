02.07.2025
Смотреть онлайн Арельяно Юниверсити Чифс - Хосе Рисаль Хэви Бомберс 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: Арельяно Юниверсити Чифс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Филиппины - Предсезонный кубок
24:11 23:18 15:13 20:18
82 : 60
02 июля 2025
Превью матча Арельяно Юниверсити Чифс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс
История последних встреч
Арельяно Юниверсити Чифс
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
0 побед
1 победа
0%
100%
05.11.2025
Арельяно Юниверсити Чифс
77:79
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
9
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
12
21
% реализации штрафных
66.7
67.7
Комментарии к матчу