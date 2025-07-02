Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.07.2025

Смотреть онлайн Арельяно Юниверсити Чифс - Хосе Рисаль Хэви Бомберс 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФилиппины - Предсезонный кубок: Арельяно Юниверсити ЧифсХосе Рисаль Хэви Бомберс . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Арельяно Юниверсити Чифс
Завершен
24:11 23:18 15:13 20:18
82 : 60
02 июля 2025
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Арельяно Юниверсити Чифс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс

История последних встреч

Арельяно Юниверсити Чифс
Арельяно Юниверсити Чифс
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Арельяно Юниверсити Чифс
0 побед
1 победа
0%
100%
05.11.2025
Арельяно Юниверсити Чифс
Арельяно Юниверсити Чифс
77:79
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
9
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
12
21
% реализации штрафных
66.7
67.7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Нэшвилл Нэшвилл
Вегас Вегас
31 Декабря
23:07
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
Атланта Хокс Атланта Хокс
31 Декабря
23:00
Орландо Мэджик Орландо Мэджик
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
31 Декабря
23:00
Финикс Санз Финикс Санз
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
31 Декабря
23:30