03.07.2025
Смотреть онлайн Dinosaurios - Сирколо 03.07.2025. Прямая трансляция
матче турнира Перу — Перу Лига де Лима - Женщины: Dinosaurios — Сирколо . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .
МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Завершен
21:16 21:13 18:24 20:23
80 : 76
03 июля 2025
Превью матча Dinosaurios — Сирколо
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
20
3-х очк. попадания
4
9
Реализовано штрафных
14
9
% реализации штрафных
66.7
56.2
Комментарии к матчу