Смотреть онлайн Санта Паула де Галвез - Club San Martin de Marcos Juarez 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Санта Паула де Галвез — Club San Martin de Marcos Juarez . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
Argentina La Liga Federal
Завершен
17:13 29:13 25:9 19:13
90 : 48
02 июля 2025
Превью матча Санта Паула де Галвез — Club San Martin de Marcos Juarez
История последних встреч
Санта Паула де Галвез
Club San Martin de Marcos Juarez
1 победа
0 побед
100%
0%
07.07.2025
Club San Martin de Marcos Juarez
66:84
Санта Паула де Галвез
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
14
3-х очк. попадания
15
4
Реализовано штрафных
11
8
% реализации штрафных
78.6
53.3
