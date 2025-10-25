25.10.2025
Смотреть онлайн Kosice Wolves - Риекер Комарно 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по баскетболу. Экстралига: Kosice Wolves — Риекер Комарно, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Чемпионат Словакии по баскетболу. Экстралига
Завершен
17:20 23:24 16:23 36:21
92 : 88
25 октября 2025
Превью матча Kosice Wolves — Риекер Комарно
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
28
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
30
14
% реализации штрафных
75
66.7
Игры 6 тур
Комментарии к матчу