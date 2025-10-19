Чемпионат Словакии по баскетболу. Экстралига

Превью матча Риекер Комарно — Спишские Рытары

Команда Риекер Комарно в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Спишские Рытары, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.