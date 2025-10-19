Смотреть онлайн Риекер Комарно - Спишские Рытары 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по баскетболу. Экстралига: Риекер Комарно — Спишские Рытары, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Mestska sportova hala.
21:21 20:24 12:22 29:15 5:10
Превью матча Риекер Комарно — Спишские Рытары
Команда Риекер Комарно в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Спишские Рытары, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.