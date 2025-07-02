Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Caimanes Del Llano - Toros Del Valle 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Caimanes Del LlanoToros Del Valle, 2 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Caimanes Del Llano
Завершен
17:18 15:11 22:15 10:21
64 : 65
02 июля 2025
Toros Del Valle
Смотреть онлайн
Превью матча Caimanes Del Llano — Toros Del Valle

История последних встреч

Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Toros Del Valle
Caimanes Del Llano
1 победа
1 победа
50%
50%
07.07.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
86:80
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Обзор
06.07.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
83:88
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
21
3-х очк. попадания
5
3
Реализовано штрафных
13
14
% реализации штрафных
56.5
66.7
Игры 2 тур
24.11.2025
Симарронес Дель Чоко
79:68
Toros Del Valle
Завершен
23.11.2025
Симарронес Дель Чоко
81:79
Toros Del Valle
Завершен
22.11.2025
Мотилонас Дель Норте
35:97
Paisas
Завершен
21.11.2025
Paisas
97:38
Мотилонас Дель Норте
Завершен
21.11.2025
Toros Del Valle
76:54
Симарронес Дель Чоко
Завершен
20.11.2025
Paisas
107:84
Мотилонас Дель Норте
Завершен
20.11.2025
Toros Del Valle
75:79
Симарронес Дель Чоко
Завершен
Комментарии к матчу
