02.07.2025
Смотреть онлайн Caimanes Del Llano - Toros Del Valle 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Caimanes Del Llano — Toros Del Valle, 2 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
17:18 15:11 22:15 10:21
17:18 15:11 22:15 10:21
64 : 65
02 июля 2025
Превью матча Caimanes Del Llano — Toros Del Valle
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
21
3-х очк. попадания
5
3
Реализовано штрафных
13
14
% реализации штрафных
56.5
66.7
Комментарии к матчу