30.06.2025
Смотреть онлайн Club Fsb U21 - San Salvador U21 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: Club Fsb U21 — San Salvador U21 . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium.
МСК, Арена: Adolfo Pineda Gymnasium
El Salvador Fesabal U21
Завершен
10:20 16:22 22:27 15:18
10:20 16:22 22:27 15:18
63 : 87
30 июня 2025
Превью матча Club Fsb U21 — San Salvador U21
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
25
3-х очк. попадания
1
9
Реализовано штрафных
4
10
% реализации штрафных
40
83.3
Комментарии к матчу