30.06.2025
Смотреть онлайн A. Lobos BKB U21 - Bulldogs U21 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: A. Lobos BKB U21 — Bulldogs U21 . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .
МСК
El Salvador Fesabal U21
Завершен
20:20 12:16 26:12 31:17
20:20 12:16 26:12 31:17
89 : 65
30 июня 2025
Превью матча A. Lobos BKB U21 — Bulldogs U21
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
21
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
5
2
% реализации штрафных
33.3
50
Комментарии к матчу