14.07.2025

Смотреть онлайн Гуанси Вэйчжуан - Hubei Wenlv 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайКитай. НБЛ. Баскетбол: Гуанси ВэйчжуанHubei Wenlv, 6 тур . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Китай. НБЛ. Баскетбол
Гуанси Вэйчжуан
Завершен
94 : 80
14 июля 2025
Hubei Wenlv
Смотреть онлайн
Превью матча Гуанси Вэйчжуан — Hubei Wenlv

История последних встреч

Гуанси Вэйчжуан
Гуанси Вэйчжуан
Hubei Wenlv
Гуанси Вэйчжуан
3 побед
0 побед
100%
0%
27.08.2025
Hubei Wenlv
Hubei Wenlv
93:120
Гуанси Вэйчжуан
Гуанси Вэйчжуан
Обзор
14.08.2025
Hubei Wenlv
Hubei Wenlv
94:123
Гуанси Вэйчжуан
Гуанси Вэйчжуан
Обзор
25.07.2025
Гуанси Вэйчжуан
Гуанси Вэйчжуан
112:95
Hubei Wenlv
Hubei Wenlv
Обзор
Игры 6 тур
05.01.2026
Hubei Wenlv
100:98
Аньхой Вэньи
Завершен
04.01.2026
Цзянсу Яньнань Сукэ
109:87
Zhangjiakou
Завершен
04.01.2026
Jiangxi Ganchi
87:82
Shandong Honey Badger
Завершен
04.01.2026
Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри
93:87
Guizhou Menglong
Завершен
04.01.2026
Хебеи Сянлань
77:85
Shanghai Black Bird
Завершен
04.01.2026
Hefei Kuangfeng
82:77
Jiaozuo Culture And Tourism
Завершен
03.01.2026
Hong Kong Golden Bulls
96:68
Hangzhou Jingwei
Завершен
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
