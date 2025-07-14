Смотреть онлайн Гуанси Вэйчжуан - Hubei Wenlv 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Китай. НБЛ. Баскетбол: Гуанси Вэйчжуан — Hubei Wenlv, 6 тур . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .