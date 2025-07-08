08.07.2025
Смотреть онлайн Хебеи Сянлань - Гуанси Вэйчжуан 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Китай. НБЛ. Баскетбол: Хебеи Сянлань — Гуанси Вэйчжуан, 4 тур . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Китай. НБЛ. Баскетбол
Завершен
21:28 25:20 39:26 31:34
116 : 108
08 июля 2025
Превью матча Хебеи Сянлань — Гуанси Вэйчжуан
История последних встреч
Хебеи Сянлань
Гуанси Вэйчжуан
0 побед
1 победа
0%
100%
03.08.2025
Гуанси Вэйчжуан
116:101
Хебеи Сянлань
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
27
3-х очк. попадания
14
9
Реализовано штрафных
24
27
% реализации штрафных
75
84.4
Кол-во реализованных бросков
64
63
Комментарии к матчу