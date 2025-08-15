15.08.2025
Смотреть онлайн Цзянсу Яньнань Сукэ - Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Китай. НБЛ. Баскетбол: Цзянсу Яньнань Сукэ — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри, 16 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК, 16 тур
Китай. НБЛ. Баскетбол
Завершен
20:15 20:32 20:27 21:22
81 : 96
15 августа 2025
Превью матча Цзянсу Яньнань Сукэ — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри
История последних встреч
Цзянсу Яньнань Сукэ
Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри
0 побед
1 победа
0%
100%
09.01.2026
Цзянсу Яньнань Сукэ
90:99
Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
24
3-х очк. попадания
10
9
Реализовано штрафных
15
21
% реализации штрафных
78.9
75
Кол-во реализованных бросков
43
54
Комментарии к матчу