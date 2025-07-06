Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Филадельфия Севенти Сиксерс - Юта Джаз 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАNBA Летняя лига: Филадельфия Севенти СиксерсЮта Джаз . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Jon M. Huntsman Center.

МСК, Арена: Jon M. Huntsman Center
NBA Летняя лига
Филадельфия Севенти Сиксерс
Завершен
23:29 20:23 19:14 27:27
89 : 93
06 июля 2025
Юта Джаз
Смотреть онлайн
Превью матча Филадельфия Севенти Сиксерс — Юта Джаз

Филадельфия Севенти Сиксерс Филадельфия Севенти Сиксерс
19
Justin Edwards
30
Турция
Adem Bona
77
Багамы
VJ Edgecombe
17
США
Jalen Hood Schifino
22
США
Johni Broome
Юта Джаз Юта Джаз
28
США
Brice Sensabaugh
19
США
Airious Bailey
5
США
Cody Williams
8
США
Isaiah Collier
22
США
Kyle Filipowski

Статистика матча

2-х очк. попадания
32
18
3-х очк. попадания
4
13
Реализовано штрафных
13
18
% реализации штрафных
65
75
Кол-во реализованных бросков
49
49
Комментарии к матчу
