27.06.2025
Смотреть онлайн Аджаб Сечел - Our Team Joinville 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Санта-Катарина: Аджаб Сечел — Our Team Joinville . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Кубок Санта-Катарина
Завершен
23:19 16:20 16:15 19:20 7:14
81 : 88
27 июня 2025
Превью матча Аджаб Сечел — Our Team Joinville
История последних встреч
Аджаб Сечел
Our Team Joinville
0 побед
1 победа
0%
100%
24.09.2025
Our Team Joinville
70:59
Аджаб Сечел
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
25
3-х очк. попадания
15
5
Реализовано штрафных
12
23
% реализации штрафных
70.6
76.7
Комментарии к матчу