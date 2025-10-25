Смотреть онлайн Брисбен Буллетс - Мельбурн Феникс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Австралия по баскетболу. НБЛ: Брисбен Буллетс — Мельбурн Феникс, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на арене Brisbane Entertainment Centre.
20:23 19:23 22:37 25:26
Превью матча Брисбен Буллетс — Мельбурн Феникс
Команда Брисбен Буллетс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей. Команда Мельбурн Феникс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения.