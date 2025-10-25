Чемпионат Австралия по баскетболу. НБЛ

Превью матча Брисбен Буллетс — Мельбурн Феникс

Команда Брисбен Буллетс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей. Команда Мельбурн Феникс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения.