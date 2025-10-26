Смотреть онлайн Мельбурн Юнайтед - Аделаида 36 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Австралия по баскетболу. НБЛ: Мельбурн Юнайтед — Аделаида 36, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени и пройдет на арене Мельбурн Арена.
14:17 26:20 19:18 22:25
Превью матча Мельбурн Юнайтед — Аделаида 36
Команда Мельбурн Юнайтед в последних 10 матчах одержала 10 побед и проиграла 0 матчей. Команда Аделаида 36, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения.