26.10.2025

Смотреть онлайн Мельбурн Юнайтед - Аделаида 36 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Австралия по баскетболу. НБЛ: Мельбурн ЮнайтедАделаида 36, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени и пройдет на арене Мельбурн Арена.

МСК, 6 тур, Арена: Мельбурн Арена
Чемпионат Австралия по баскетболу. НБЛ
Мельбурн Юнайтед
Завершен
14:17 26:20 19:18 22:25
81 : 80
26 октября 2025
Аделаида 36
Смотреть онлайн
Превью матча Мельбурн Юнайтед — Аделаида 36

Команда Мельбурн Юнайтед в последних 10 матчах одержала 10 побед и проиграла 0 матчей. Команда Аделаида 36, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения.

Мельбурн Юнайтед Мельбурн Юнайтед
14
Нидерланды
Jesse Edwards
2
США
Tyson Walker
7
Новая Зеландия
Finn Delaney
35
США
Milton Doyle
13
Австралия
Tanner Krebs
Аделаида 36 Аделаида 36
45
США
Zylan Cheatham
11
США
Брюс Коттон
1
Новая Зеландия
Flynn Cameron
8
Австралия
Исаак Хамфрис
34
Австралия
Dejan Vasiljevic

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
24
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
18
10
% реализации штрафных
78.3
90.9
Кол-во реализованных бросков
46
41
Игры 6 тур
26.10.2025
Мельбурн Юнайтед
81:80
Аделаида 36
Завершен
25.10.2025
Перт Уайлдкэтс
84:85
Иллавара Хоукс
Завершен
25.10.2025
Брисбен Буллетс
86:109
Мельбурн Феникс
Завершен
24.10.2025
Кэрнс Тайпанс
67:94
Мельбурн Юнайтед
Завершен
23.10.2025
Мельбурн Феникс
112:95
Сидни Кингс
Завершен
22.10.2025
Кэрнс Тайпанс
78:110
Перт Уайлдкэтс
Завершен
Комментарии к матчу
