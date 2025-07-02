Смотреть онлайн Titanes Del Distrito Nacional - Канерос Дель Эсте 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Titanes Del Distrito Nacional — Канерос Дель Эсте, 4 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.
18:17 19:20 18:25 27:11
Превью матча Titanes Del Distrito Nacional — Канерос Дель Эсте
Команда Titanes Del Distrito Nacional в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июля 2025 на поле команды Канерос Дель Эсте, в том матче победу одержали гостьи.