02.07.2025

Смотреть онлайн Titanes Del Distrito Nacional - Канерос Дель Эсте 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Titanes Del Distrito NacionalКанерос Дель Эсте, 4 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.

МСК, 4 тур, Арена: Centro Olimpico Juan Pablo Duarte
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
18:17 19:20 18:25 27:11
82 : 73
02 июля 2025
Канерос Дель Эсте
Смотреть онлайн
Превью матча Titanes Del Distrito Nacional — Канерос Дель Эсте

Команда Titanes Del Distrito Nacional в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июля 2025 на поле команды Канерос Дель Эсте, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
Канерос Дель Эсте
Titanes Del Distrito Nacional
1 победа
0 побед
100%
0%
14.07.2025
Канерос Дель Эсте
Канерос Дель Эсте
86:93
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
27
3-х очк. попадания
7
3
Реализовано штрафных
17
10
% реализации штрафных
73.9
50
Кол-во реализованных бросков
46
40
Игры 4 тур
02.07.2025
Titanes Del Distrito Nacional
82:73
Канерос Дель Эсте
Завершен
