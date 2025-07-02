Превью матча Titanes Del Distrito Nacional — Канерос Дель Эсте

Команда Titanes Del Distrito Nacional в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июля 2025 на поле команды Канерос Дель Эсте, в том матче победу одержали гостьи.