Превью матча Брисбен Буллетс — Кэрнс Тайпанс

Команда Брисбен Буллетс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Кэрнс Тайпанс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Кэрнс Тайпанс, в том матче победу одержали хозяева.