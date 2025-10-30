Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Брисбен Буллетс - Кэрнс Тайпанс 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Австралия по баскетболу. НБЛ: Брисбен БуллетсКэрнс Тайпанс, 7 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на арене Brisbane Entertainment Centre.

МСК, 7 тур, Арена: Brisbane Entertainment Centre
Чемпионат Австралия по баскетболу. НБЛ
Брисбен Буллетс
Завершен
25:27 32:20 22:20 34:18
113 : 85
30 октября 2025
Кэрнс Тайпанс
Превью матча Брисбен Буллетс — Кэрнс Тайпанс

Команда Брисбен Буллетс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Кэрнс Тайпанс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Кэрнс Тайпанс, в том матче победу одержали хозяева.

Брисбен Буллетс Брисбен Буллетс
23
США
Кейси Пратер
6
Австралия
Tristan Devers
Новая Зеландия
Taine Murray
4
Австралия
Alex Ducas
24
Австралия
Tyrell Harrison
Кэрнс Тайпанс Кэрнс Тайпанс
12
США
Andrew Andrews
24
США
Marcus Lee
9
Австралия
Jack McVeigh
2
Австралия
Reyne Smith
5
США
Адмирал Шофилд

История последних встреч

Брисбен Буллетс
Брисбен Буллетс
Кэрнс Тайпанс
Брисбен Буллетс
0 побед
1 победа
0%
100%
26.09.2025
Кэрнс Тайпанс
Кэрнс Тайпанс
83:82
Брисбен Буллетс
Брисбен Буллетс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
26
3-х очк. попадания
13
6
Реализовано штрафных
18
15
% реализации штрафных
81.8
83.3
Кол-во реализованных бросков
59
47
Игры 7 тур
03.11.2025
Мельбурн Юнайтед
92:95
Сидни Кингс
Завершен
01.11.2025
Брисбен Буллетс
79:116
Сидни Кингс
Завершен
01.11.2025
Тасмания ДжекДжамперс
69:75
Кэрнс Тайпанс
Завершен
31.10.2025
Иллавара Хоукс
60:102
Новая Зеландия Брейкерс
Завершен
30.10.2025
Брисбен Буллетс
113:85
Кэрнс Тайпанс
Завершен
29.10.2025
Тасмания ДжекДжамперс
84:95
Перт Уайлдкэтс
Завершен
