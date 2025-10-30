Смотреть онлайн Брисбен Буллетс - Кэрнс Тайпанс 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Австралия по баскетболу. НБЛ: Брисбен Буллетс — Кэрнс Тайпанс, 7 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на арене Brisbane Entertainment Centre.
25:27 32:20 22:20 34:18
Превью матча Брисбен Буллетс — Кэрнс Тайпанс
Команда Брисбен Буллетс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Кэрнс Тайпанс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Кэрнс Тайпанс, в том матче победу одержали хозяева.