Смотреть онлайн Caribenas de Caracas Women - Gaiteras Del Zulia Women 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Venezuela Superliga Women: Caribenas de Caracas Women — Gaiteras Del Zulia Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
18:11 17:8 19:16 12:7
Превью матча Caribenas de Caracas Women — Gaiteras Del Zulia Women
Команда Caribenas de Caracas Women в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей.