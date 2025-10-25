Смотреть онлайн UC Capitals (W) - Townsville Fire (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия WNBL: UC Capitals (W) — Townsville Fire (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на арене AIS Arena.
21:28 12:26 25:21 12:30
Превью матча UC Capitals (W) — Townsville Fire (W)
Команда UC Capitals (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Townsville Fire (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.