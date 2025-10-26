Смотреть онлайн Perth Lynx (W) - Sydney Flames (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия WNBL: Perth Lynx (W) — Sydney Flames (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на арене Bendat Basketball Centre.
16:22 18:20 14:16 25:9
Превью матча Perth Lynx (W) — Sydney Flames (W)
Команда Perth Lynx (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.