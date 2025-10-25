25.10.2025
Смотреть онлайн Geelong Venom (W) - Adelaide Lightning (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия WNBL: Geelong Venom (W) — Adelaide Lightning (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на арене Geelong Arena.
МСК, Арена: Geelong Arena
Австралия WNBL
Завершен
16:25 32:13 32:22 30:16
110 : 76
25 октября 2025
Превью матча Geelong Venom (W) — Adelaide Lightning (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
17
3-х очк. попадания
17
10
Реализовано штрафных
19
12
% реализации штрафных
67.9
92.3
Кол-во реализованных бросков
57
39
Комментарии к матчу