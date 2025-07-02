02.07.2025
Смотреть онлайн Депортиво Калеро - Kinwa La Paz 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Депортиво Калеро — Kinwa La Paz . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.
МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
16:21 22:15 17:15 11:28
66 : 79
02 июля 2025
Превью матча Депортиво Калеро — Kinwa La Paz
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
27
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
13
4
% реализации штрафных
86.7
40
Кол-во реализованных бросков
36
36
Комментарии к матчу