30.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Карл Оруро — Леонес Потоси . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
21:29 23:23 19:13 20:25
83 : 90
30 июня 2025
Превью матча Карл Оруро — Леонес Потоси
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
29
3-х очк. попадания
11
5
Реализовано штрафных
16
18
% реализации штрафных
66.7
75
Кол-во реализованных бросков
42
50
