04.07.2025
Смотреть онлайн Пичинча - Карл Оруро 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Пичинча — Карл Оруро . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.
МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
30:16 11:19 24:8 25:11
90 : 54
04 июля 2025
Превью матча Пичинча — Карл Оруро
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
14
3-х очк. попадания
12
8
Реализовано штрафных
12
2
% реализации штрафных
70.6
25
Кол-во реализованных бросков
45
25
Комментарии к матчу