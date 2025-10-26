Смотреть онлайн Уппсала - Борас Баскет 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеции по баскетболу. Баскетлиган: Уппсала — Борас Баскет . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:04 по московскому времени и пройдет на арене Fyrishov.
22:27 26:23 13:16 15:10 11:13
Превью матча Уппсала — Борас Баскет
Команда Уппсала в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Борас Баскет, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения.