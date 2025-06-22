Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Реал Клуб Де Лима - ADN Club 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПеруПеру Лига де Лима - Женщины: Реал Клуб Де ЛимаADN Club . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Реал Клуб Де Лима
Завершен
33:16 18:26 30:4 20:14
101 : 60
22 июня 2025
ADN Club
Смотреть онлайн
Превью матча Реал Клуб Де Лима — ADN Club

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
13
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
29
13
% реализации штрафных
72.5
52
Комментарии к матчу
