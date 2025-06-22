22.06.2025
Смотреть онлайн Kinwa La Paz - Насиональ Потоси 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Kinwa La Paz — Насиональ Потоси . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
28:21 18:19 9:24 12:26
67 : 90
22 июня 2025
Превью матча Kinwa La Paz — Насиональ Потоси
История последних встреч
Kinwa La Paz
Насиональ Потоси
0 побед
1 победа
0%
100%
17.07.2025
Насиональ Потоси
88:63
Kinwa La Paz
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
18
3-х очк. попадания
5
13
Реализовано штрафных
14
15
% реализации штрафных
70
93.8
Кол-во реализованных бросков
37
47
Комментарии к матчу